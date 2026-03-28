Владельцы кинотеатров рассказали о рисках при квотировании иностранных фильмов в России

Агентство ТАСС взяло интервью у главы Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексея Воронкова. Он рассказал о рисках, к которым может привести квотирование иностранных фильмов в российском прокате.

По словам Воронкова, введение квот может вытеснить авторское и фестивальное кино с рынка. Он также заявил, что законопроект способен усилить финансовую нагрузку на кинотеатры страны.

Основные сложности, по моему мнению, могли вызвать несколько аспектов. При фиксированном взносе, например, в 5 млн рублей, возникает вопрос, что будет с «умным» («не попсовым», «фестивальным») кино, в том числе из дружественных стран? Почему за развитие отечественного кинопроизводства должны платить опять только кинотеатры, как будет рассчитываться уровень этого квазиналога для телевизионных и стриминговых каналов? Или достаточно обложить дополнительными платежами только кинотеатры?

Ранее президент России Владимир Путин поручил как можно быстрее решить вопрос о квотировании иностранных фильмов в российском прокате. Министр культуры Ольга Любимова приняла поручение и заявила, что её команда уже начала проработку будущего законопроекта.

О квотах на иностранное кино:
Владимир Путин поручил квотировать иностранное кино на примере Франции и Китая
