«Делают одинаковые фото». Блогер сравнил камеры всех поколений iPhone

Известный техноблогер Маркус Браунли решил сравнить фотографии, сделанные на каждом поколении iPhone. Соответствующий ролик он опубликовал на своём YouTube-канале.

Браунли сделал фотографии на всех версиях смартфона, начиная с iPhone 1, выпущенного в 2007 году, заканчивая актуальным iPhone 17. Результат виден невооруженным глазом — разница между кадрами минимальна.

Пользователи в комментариях поддержали блогера. Некоторые считают, что фототехнология действительно не сильно развилась за время существования iPhone. При этом многие заявили, что при слабом освещении актуальный гаджет снимает более детализированно, разница между фотографиями станет заметнее.