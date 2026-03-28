Aurora Gaming представила состав по Fortnite

Aurora Gaming представила состав по Fortnite
Киберспортивная организация Aurora Gaming представила состав по Fortnite, в который вошли игроки shxrk и t3eny.

Румынский игрок shxrk ранее выступал за BIG и в последних 10 турнирах одержал девять побед. Словенец t3eny до Aurora представлял Team Falcons и участвовал в Esports World Cup 2024 и DreamHack Dallas 2024. Вскоре игроки сыграли вместе на Reload Elite Series 2026: Qualifier 1 и заняли первое место.

shxrk и t3eny — уже сыгранное дуо, которое не раз показывало высокий уровень игры. Fortnite для нас является направлением с огромным потенциалом, где начинаем бороться за топовые места на крупных турнирах.

Фото: Aurora Gaming

