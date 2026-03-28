Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Третий сезон аниме «Реинкарнация безработного» стартует 5 июля — тизер

Студия Bind раскрыла дату премьеры третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире». Продолжение популярного сериала стартует 5 июля. Авторы также представили тизер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат Studio Bind.

Шоу рассказывает о 34-летнем безработном, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

«Реинкарнация безработного» представляет собой экранизацию ранобэ 2012 года от автора Рифудзин-на Магонотэ. Премьера первого сезона состоялась в 2021 году, а второго — в 2023 году. Аниме имеет высокий рейтинг среди зрителей: на IMDB сериал получил оценку 8,2/10.

О другом популярном аниме:
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
Комментарии
