Со звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел сняли арест

Турецкое издание Sabah сообщило, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел явилась в стамбульский суд для дачи показаний. По итогам заседания, с актрисы сняли арест.

Эрчел направили в Институт судебной медицины для сдачи образцов крови и волос. Ранее турецкую актрису должны были арестовать, но она находилась за границей. Тогда она заявила, что отрицает все обвинения и поможет в расследовании преступления.

25 марта стало известно, что Ханде Эрчел стала фигурантом уголовного дела. По данным полиции, девушка может быть замешана в преступлениях, связанных с запрещёнными веществами и проституцией. До этого по делу о наркотиках арестовали сразу 14 человек. В преступлениях также подозревают бывшего мужа актрисы Хакана Сабанджи.