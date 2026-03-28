Тизер женского спин-оффа аниме «Ван-пис» — премьера 5 июля

Тизер женского спин-оффа аниме «Ван-пис» — премьера 5 июля
Студия Toei Animation выпустила тизер аниме «Ван-пис: героини» — спин-оффа культового анимационного сериала. Премьера спецэпизода состоится 5 июля.

Видео доступно на YouTube-канале ONE PIECE公式YouTubeチャンネル. Права на видео принадлежат Toei Animation.

Проект выступает адаптацией одноимённого романа. В отличие от оригинального произведения, спин-офф сосредоточится на истории только одной из героинь по имени Нами. В аниме также появится Нико Робин, известная как «Дитя Дьявола».

Режиссёром спецэпизода выступит Харука Каматани, работавший над некоторыми сериями оригинального аниме. Получит ли «Ван-пис: героини» продолжение, пока неизвестно.

