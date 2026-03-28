Team Vitality разгромила Aurora и вышла в финал BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

Vitality обыграла Aurora со счётом 2:0 в полуфинале BLAST Open Rotterdam — 13:5 на Inferno и 13:5 на Nuke.
Команда Матье ZywOo Эрбо не оставила сопернику шансов ни на одной из карт. Лучшим игроком матча стал Шахар flameZ Шушан — 37 фрагов при 22 смертях и рейтинг 1,83.
Для Vitality это третий финал подряд в 2026 году — до этого команда победила на IEM Krakow и PGL Cluj-Napoca. Кроме того, победа повторила достижение NAVI по количеству выигранных карт подряд — 19. Если Vitality возьмёт первую карту финала, она единолично выйдет на второе место в истории. Рекорд принадлежит Ninjas in Pyjamas — 34 карты.
Aurora завершила выступление на третьем-четвёртом местах и заработала $ 115 тыс. В финале Vitality встретится с победителем пары NAVI — PARIVISION. Матч начнётся 29 марта.