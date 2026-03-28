Seleri завершил профессиональную карьеру в Dota 2

Немецкий игрок MOUZ Мельхиор Seleri Хилленкамп объявил о завершении карьеры на профессиональной сцене. Последним турниром для него стал ESL One Birmingham 2026, где MOUZ проиграла Xtreme Gaming в первом раунде плей-офф со счётом 1:2.

Хилленкамп объяснил решение плотным графиком — он стал для него слишком тяжёлым. Кроме игровой карьеры, Seleri был известен продвижением веганства в киберспортивном сообществе.

С завершением турнира в Бирмингеме я завершаю свою карьеру/ухожу в инактив. Это был невероятный опыт. Я благодарен, что смог играть в самых весёлых матчах без лишнего стресса, выступая перед публикой. Мне также приятно, что меня видели как «вегана» — для меня важно продвигать веганство. Спасибо всем, с кем я играл, и всем, кто поддерживал меня.

Seleri выступал на профессиональной сцене с 2015 года: за это время он поднял трофей на Riyadh Masters 2024, The Bali Major 2023, DreamLeague Season 20, ESL One Berlin Major 2023, DreamLeague Season 19 и The Lima Major 2023.

