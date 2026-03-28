NAVI обыграла PARIVISION и вышла в финал в BLAST Open Rotterdam 2026 в Counter-Strike 2

Natus Vincere победила PARIVISION со счётом 2:1 в полуфинале BLAST Open Rotterdam по CS2 — 13:11 на Dust2, 8:13 на Inferno и 13:7 на Mirage. PARIVISION завершила выступление на турнире на третьем-четвёртом местах с призовыми $ 105 тыс.
Лучшим игроком серии стал Валерий b1t Ваховский с рейтингом 1,30. Игорь w0nderful Жданов завершил матч с рейтингом 1,24 и K/D 59-42. На решающей карте Mirage PARIVISION оформила серию из шести раундов подряд, однако переломить ход игры не смогла — NAVI закрыла карту 13:7.
В финале NAVI сыграет с Team Vitality 29 марта в 13:30 мск. Последний раз команды встречались на StarLadder Budapest Major — тогда Vitality дважды обыграла европейский состав со счётом 13:11. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта в Копенгагене с призовым фондом $ 1,1 млн.