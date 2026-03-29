«Бессмысленная серия»: зрители громят 4-й эпизод 4-го сезона «Неуязвимого»

25 марта состоялась премьера 4-го эпизода 4-го сезона мультсериала «Неуязвимый». Многие зрители уже посмотрели серию и остались недовольны ею: на агрегаторе IMDb она получила 6,9 балла из 10. Таким образом, эпизод стал самым низкооценённым за весь сериал.

Главная претензия к четвёртой серии заключается в отсутствии прямой связи с основным сюжетом. Зрители называют эпизод скучным филлером, в котором мало что происходит. Фанаты оригинальных комиксов заявляют, что события серии были вырезаны из произведения и авторам сериала нужно было поступить так же. При этом некоторые хвалят эпизод за наличие интересного финала.

Что пишут зрители про 4-й эпизод 4-го сезона «Неуязвимого»:

Бессмысленный эпизод. Эта сюжетная линия действительно не нуждалась в повторном развитии. Единственная приличная часть серии — это концовка. Возможно, это худший эпизод сериала на данный момент.

Я предсказываю: это будет самый низкорейтинговый эпизод «Нуязвимого». У них никогда не было эпизодов с рейтингом ниже 7, а теперь будет. Этот эпизод явно был филлером. Они достигли середины сериала и хотят затянуть его.

Я давно не видел более ужасных драк, более банальных и нелепых диалогов и более глупого сюжета. Масштабные бои, которые показывали на протяжении всего эпизода, закончились буквально одним ударом или их вообще не показали. Что это вообще такое?

Темп повествования очень медленный, и многие сцены затянуты без всякой причины. Ничего захватывающего не происходит, и создаётся впечатление, что эпизод просто тратит время впустую, вместо того чтобы продвигать сюжет вперёд.

Во-первых, я прочитал все комиксы. Смотрю сериал и удивляюсь, почему не могу вспомнить эту историю. Потом обнаруживаю — её вырезали. Надо было сделать то же самое и с сериалом.

Четвёртый сезон «Неуязвимого» продолжает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. В продолжении герой и его друзья должны дать отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум. Пятый эпизод сезона выйдет уже 1 апреля.