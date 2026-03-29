Вероятность возобновления работы «Телеграма» в России высока — комиссия СПЧ

Агентство ТАСС поговорило с председателем комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александром Ионовым. Он рассказал о работе «Телеграма» в России.

По словам Ионова, существует высокая вероятность, что администраторы мессенджера договорятся с РФ и выполнят назначенные условия. После этого работа «Телеграма» может возобновиться.

Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда «Телеграма» договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны.

О замедлении «Телеграма» в России сообщили в конце 2025 года. В Роскомнадзоре ранее заявили, что причина ограничения сервиса заключается в том, что мессенджер продолжает не соблюдать законы страны.