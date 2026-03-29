Расписание финального дня ESL One Birmingham 2026 по Dota 2
Сегодня, 29 марта, в Великобритании завершится престижный турнир ESL One Birmingham 2026 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Права на трансляцию гранд-финала турнира ESL One Birmingham 2026 в России принадлежат Okko.
В первом матче российская Team Yandex и Xtreme Gaming из Китая определят участника гранд-финала, а после паузы сильнейший встретится с Tundra Esports в матче за титул.
Расписание матчей ESL One Birmingham 2026 по Dota 2 на воскресенье, 29 марта:
- 14:00. Финал нижней сетки, Team Yandex (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
- 18:00. Гранд-финал, Tundra Esports (Европа) — победитель финала нижней сетки.
Победитель турнира заберёт кубок и главный денежный приз в размере $ 250 тыс.
