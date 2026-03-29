В Госдуме предложили ввести самозапрет на видеоигры в России

В Госдуме предложили ввести самозапрет на видеоигры в России
Агентство ТАСС поговорило с первым зампредседателем комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым. Он рассказал о своём отношении к видеоиграм.

По словам депутата, механизм самозапретов в России необходимо расширить и на компьютерные игры. Он заявил, что видеоигровые проекты становятся для многих людей формой зависимости.

Сегодня одной из серьёзных проблем становятся компьютерные игры. Для многих это уже форма зависимости, с которой сложно справиться самостоятельно. Поэтому стоит рассмотреть возможность введения самозапрета и в этой сфере.

Гусев также положительно оценил другие идеи по расширению системы самозапретов, связанные, например, с алкогольной и другими зависимостями. В России уже действует самозапрет на кредиты. Аналогичная функция также появится для азартных игр в сентябре 2026 года.

40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
