«Как искусственный половой орган»: автор «Ведьмака» Анджей Сапковский — об ИИ в книгах

Издание PAP взяло интервью у автора книжной серии «Ведьмак» Анджея Сапковского. Он рассказал о своём отношении к искусственному интеллекту.

По словам писателя, разница между ИИ-литературой и авторским произведением очевидна. В качестве подтверждения своего мнения Сапковский привёл аналогию с искусственными и настоящими половыми органами, сравнив их с нейросетевыми историями.

Я раньше говорил, что разница между естественным и искусственным интеллектом точно такая же, как между естественным и искусственным половым органом. Разница есть. Некоторые говорят, что она незаметна, но я считаю, что она очевидна. Эта разница всегда будет. Насколько большой она будет – вопрос не для меня, а для футурологов.

При этом Сапковский признал, что его завораживают возможности ИИ. Автор «Ведьмака» считает, что нейросети могут отлично работать как инструмент в помощь человеку. Писатель отметил, что искусственный интеллект легко и быстро отвечает на сложные вопросы.