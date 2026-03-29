Трейлер финальной части четвёртого сезона аниме «Доктор Стоун» — выход 2 апреля

Трейлер финальной части четвёртого сезона аниме «Доктор Стоун» — выход 2 апреля
Студия Toho Animation представила большой трейлер финальной части четвёртого сезона аниме «Доктор Стоун». Заключительное продолжение выйдет уже 2 апреля. Всего в финальную треть сезона войдёт 12 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Toho Animation. Права на видео принадлежат Toho Animation.

«Доктор Стоун» представляет собой популярное аниме, рассказывающее о внезапном катаклизме на Земле, когда всё человечество обратилось в камень. Гениальный юноша Сэнку Исигами внезапно возвращается к жизни и решает возродить всех остальных людей с помощью науки.

В финальных эпизодах «Царство науки» отправится на Луну, чтобы положить конец таинственному катаклизму. Зрители высоко оценили популярный анимационный проект: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балла из 10.

О другом популярном аниме:
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
