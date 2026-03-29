Первые кадры драмы «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» с Джеффри Рашем

Компания Kino Films представила первые кадры фильма «Мистер Нельсон, вы убивали людей?». Дата выхода драмы в мировом прокате пока неизвестна.

Фото: Kino Films

Лента расскажет о ветеране войны во Вьетнаме по имени Аллен Нельсон. Он борется с посттравматическим стрессовым расстройством и обращается за помощью к доктору Дэниелсу, который попытается спасти его.

Одну из главных ролей сыграл звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Король говорит!» Джеффри Раш. В ленте также снялись Родни Хикс («Гримм»), Татьяна Али («Мать и дитя»), Марк Мёрфи («Худший повар Америки») и другие актёры. Режиссёром выступил Синъя Цукамото («Тэцуо — железный человек»). Для японского постановщика «Мистер Нельсон» стал первым англоязычным фильмом.