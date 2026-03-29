Сериал Друзья и соседи, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Друзья и соседи»
3 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Друзья и соседи». Шоу рассказывает историю топ-менеджера Эндрю Купера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района. В продолжении герой продолжит свою преступную деятельность, но ему начнёт мешать новый жилец. Главную роль вновь сыграл Джон Хэмм («Безумцы»).

Всего во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 5 июня.

Расписание выхода второго сезона сериала «Друзья и соседи»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 апреля
2-я серия10 апреля
3-я серия17 апреля
4-я серия24 апреля
5-я серия1 мая
6-я серия8 мая
7-я серия15 мая
8-я серия22 мая
9-я серия29 мая
10-я серия5 июня
Вот это старт: «Сорвиголова» наконец разогнался по-настоящему
Вот это старт: «Сорвиголова» наконец разогнался по-настоящему
