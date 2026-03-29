Расписание выхода второго сезона сериала «Друзья и соседи»
3 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Друзья и соседи». Шоу рассказывает историю топ-менеджера Эндрю Купера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района. В продолжении герой продолжит свою преступную деятельность, но ему начнёт мешать новый жилец. Главную роль вновь сыграл Джон Хэмм («Безумцы»).
Всего во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 5 июня.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 апреля
|2-я серия
|10 апреля
|3-я серия
|17 апреля
|4-я серия
|24 апреля
|5-я серия
|1 мая
|6-я серия
|8 мая
|7-я серия
|15 мая
|8-я серия
|22 мая
|9-я серия
|29 мая
|10-я серия
|5 июня
