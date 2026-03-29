Авторы сериала «Восхождение Vought», приквела «Пацанов», планируют снять несколько сезонов

Издание Collider взяло интервью у звезды сериала «Сверхъестественное» Дженсена Эклса. Он рассказал о съёмках «Восхождения Vought» — приквела шоу «Пацаны», где артист играет Солдатика.

Актёр отметил, что согласился участвовать в проекте, как только авторы его предложили, не дав им договорить. Эклс также сообщил, что создатели сериала планируют снять несколько сезонов шоу. Сколько продолжения получит «Восхождение Vought», пока неизвестно.

Когда они представили проект, они сказали: «Мы подумываем о создании приквела, о возвращении в 1950-е годы и о Солдатике». Я, кажется, не дал им договорить, прежде чем сказал: «Да!» Но я знаю, что планируется сделать многосезонный сериал.

События сериала «Восхождение Vought» развернутся в Нью-Йорке 1950-х годов и расскажут о зарождении компании Vought, которая занимает лидирующие позиции в списке самых влиятельных корпораций по сюжету «Пацанов». Главными героями выступит отряд супергероев в составе Солдатика, Бомбсайта, Рядовой Ангел и Торпедо. Проект планируют выпустить в 2027 году.