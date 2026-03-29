TikTok начал разработку собственных сериалов — СМИ

Издание Business Insider сообщило, что компания ByteDance начала разработку сериалов для своей платформы TikTok. Об этом СМИ сообщил один из сотрудников популярного приложения.

По данным издания, компания уже проводит кастинг, набирая актёров для мини-сериалов. Сюжет проектов пока неизвестен, но в Business Insider отметили, что авторы работают над небольшой драмой. Сама ByteDance пока официально не анонсировала предстоящие шоу.

Ранее сообщалось, что TikTok начал тестировать на своей платформе вертикальные мини-драмы под названием TikTok Short Drama. Ролики доступны для ограниченной группы пользователей старше 18 лет в США и других регионах. В издании отметили, что минимум часть таких видео сделаны с помощью искусственного интеллекта.