Team Vitality — чемпион BLAST Open Rotterdam 2026 в Counter-Strike 2

Team Vitality одержала разгромную победу над Natus Vincere в гранд-финале BLAST Open Rotterdam 2026 в Counter-Strike 2. Битва за титул завершилась со счётом 3:0 — 13:7 на Inferno, 13:10 на Anubis и 13:10 на Dust2.
Для Team Vitality это уже третья победа в 2026 году: ранее французский коллектив победил на IEM Krakow 2026 и PGL Cluj-Napoca 2026. Также стоит отметить, что на BLAST Open Rotterdam 2026 коллектив Дана apEX Мадесклера не проиграл ни одной карты за весь турнир.
Благодаря победе Team Vitality заработала $ 250 тысяч. Natus Vincere, в свою очередь, заняла 2-е место и получила $ 160 тысяч.
BLAST Open Rotterdam 2026 проходил с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывали призовой фонд в размере $ 1 млн.