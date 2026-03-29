Файтинг по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет 2 июля — трейлер

Файтинг по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет 2 июля — трейлер
Компания Gameplay Group раскрыла дату выхода Avatar Legends: The Fighting Game — видеоигры по культовому мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Релиз проекта состоится 2 июля. Авторы также представили геймплейный трейлер файтинга.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Gameplay Group.

Игра представляет собой 2D-файтинг с анимацией в стиле оригинального шоу. На старте в игре будет доступно 12, среди которых Аанг, Корра, Катара, Зуко и другие герои. Помимо онлайн-боёв, пользователи смогут сыграть в аркадный и сюжетные режимы.

Avatar Legends: The Fighting Game выйдет на PC, PS5, Xbox Series, а также Nintendo Switch 1 и 2. Предзаказы уже стартовали — стоимость игры составляет $ 30. Русский перевод в файтинге не заявлен.

О другой популярной видеоигре:
