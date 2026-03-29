Бывший капитан Spirit в Dota 2 Miposhka потратил 200 тысяч рублей на Genshin Impact

Бывший капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов на стриме рассказал, что потратил 200 тысяч рублей на Genshin Impact. По его словам, он настолько увлёкся игрой, что проводил за ней по 18 часов в сутки.

Найдёнов подробно рассказал об игровом опыте и поделился мнением о дальнейшей судьбе игры в своей библиотеке.

Я в Genshin Impact залетел, поиграл, прошёл всю Инадзуму. Я залипал по 18 часов, просто не спал. Интересно было всё проходить, чистить регион. Думаю, есть смысл Genshin Impact удалить, подождать выхода нового контента, а через несколько лет снова залететь с кайфом.

Miposhka выступал в роли капитана Team Spirit с 2020 по 2025 год. Под его руководством команда выиграла The International 2021. В 2025 году покинул основной состав, его место занял Никита Panto Балаганин.

