Мультсериал Звёздные войны Дарт Мол Повелитель теней (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мультсериала «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
6 апреля стартует мультсериал «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней». Действие шоу разворачивается между третьим и четвёртым эпизодом оригинальных фильмов. Главным героем выступает Мол, который уходит в подполье. Он собирается вернуть себе место главы преступного мира. Персонажа вновь озвучит актёр Сэм Уитвер (Дикон из игры Days Gone).

В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 4 мая.

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 апреля
2-я серия6 апреля
3-я серия13 апреля
4-я серия13 апреля
5-я серия20 апреля
6-я серия20 апреля
7-я серия27 апреля
8-я серия27 апреля
9-я серия4 мая
10-я серия4 мая
Вот это старт: «Сорвиголова» наконец разогнался по-настоящему
