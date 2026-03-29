Расписание выхода мультсериала «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
6 апреля стартует мультсериал «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней». Действие шоу разворачивается между третьим и четвёртым эпизодом оригинальных фильмов. Главным героем выступает Мол, который уходит в подполье. Он собирается вернуть себе место главы преступного мира. Персонажа вновь озвучит актёр Сэм Уитвер (Дикон из игры Days Gone).
В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 4 мая.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 апреля
|2-я серия
|6 апреля
|3-я серия
|13 апреля
|4-я серия
|13 апреля
|5-я серия
|20 апреля
|6-я серия
|20 апреля
|7-я серия
|27 апреля
|8-я серия
|27 апреля
|9-я серия
|4 мая
|10-я серия
|4 мая
