Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ropz признан лучшим игроком на BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

Комментарии

Рифлер Team Vitality Робин ropz Коль получил награду MVP BLAST Open Rotterdam по версии HLTV. Эстонец завершил турнир с рейтингом 1.32 и стал лучшим игроком финала — 1,56 в серии против NAVI.

Для ropz это шестая медаль MVP в карьере и первая в составе Vitality. Примечательно, что он стал первым игроком команды, кому удалось «отнять» это звание у Матье ZywOo Эрбо — при том что сам ZywOo завершил турнир с более высоким рейтингом (1,47), как и Шахар flameZ Шушан (1,44).

Любопытно, что лучшим игроком турнира по итоговому рейтингу HLTV стал Данил donk Крышковец — 1,61 за восемь карт. Однако Spirit не вышла в плей-офф, проиграв в группе The MongolZ.

Team Vitality выиграла BLAST Open Rotterdam, обыграв NAVI в финале со счётом 3:0 — третий трофей команды подряд в 2026 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android