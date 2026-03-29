Ropz признан лучшим игроком на BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

Рифлер Team Vitality Робин ropz Коль получил награду MVP BLAST Open Rotterdam по версии HLTV. Эстонец завершил турнир с рейтингом 1.32 и стал лучшим игроком финала — 1,56 в серии против NAVI.
Для ropz это шестая медаль MVP в карьере и первая в составе Vitality. Примечательно, что он стал первым игроком команды, кому удалось «отнять» это звание у Матье ZywOo Эрбо — при том что сам ZywOo завершил турнир с более высоким рейтингом (1,47), как и Шахар flameZ Шушан (1,44).
Любопытно, что лучшим игроком турнира по итоговому рейтингу HLTV стал Данил donk Крышковец — 1,61 за восемь карт. Однако Spirit не вышла в плей-офф, проиграв в группе The MongolZ.
Team Vitality выиграла BLAST Open Rotterdam, обыграв NAVI в финале со счётом 3:0 — третий трофей команды подряд в 2026 году.