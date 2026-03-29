Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первая версия фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом шла четыре часа

Первая версия фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом шла четыре часа
Комментарии

На подкасте Happy Sad Confused гостями стали режиссёры фильма «Проект «Конец света» Фил Лорд и Кристофер Миллер. Они рассказали о тестовом показе научно-фантастической картины, который они провели своим друзьям.

По словам постановщиков, изначально они демонстрировали версию фильма, которая шла почти четыре часа. Результат показа Лорд и Миллер называют «неловким» — друзья режиссёров попросили авторов сделать проект гораздо короче. В итоге в официальный прокат вышла лента, хронометраж которой составил чуть больше двух с половиной часов.

Мы часто проводим предварительные показы для друзей, родственников, других кинематографистов и сценаристов. Этот фильм был очень масштабным. Когда мы наконец-то сократили монтаж до менее чем четырёх часов, мы показали нашим друзьям-кинематографистам версию продолжительностью три часа и 45 минут, что было очень неловко. Все в зале так и сказали: «Сделайте его намного короче».

«Проект «Конец света» вышел в мировом прокате 19 марта. Лента рассказывает об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

О кассовом рекорде нового фильма с Райаном Гослингом:
Фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом собрал более $ 300 млн — рекорд Amazon
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android