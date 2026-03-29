Фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом собрал более $ 300 млн — рекорд Amazon

По итогам вторых выходных сборы фильма «Проект «Конец света» достигли $ 164,3 млн в США. Научно-фантастическая картина продолжает оставаться лидером местных чартов, обгоняя мультфильм «Прыгуны».

В мировом прокате лента собрала более $ 300 млн. Таким образом, «Проект «Конец света» стал самым кассовым фильмом компании Amazon после слияния с киностудией MGM. До этого рекорд принадлежал спортивной драме «Крид 3», собравшей по всему миру $ 276 млн. При этом у научно-фантастической ленты падение по сборам за вторые выходные составило всего 32%, что гораздо меньше, чем у «Дюны: Часть вторая» и «Оппенгеймера».

«Проект «Конец света» рассказывает об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.