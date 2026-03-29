Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В Москве завершился финал Школьной лиги 2026 по киберспорту

Победителем Школьной лиги Сбера 2026 по компьютерному спорту стала команда МАОУ «Лицей №11» из Ростовской области. Финал турнира прошёл сегодня в московском комплексе VK Play Арена.

Восемь лучших команд страны соревновались в пяти дисциплинах: Dota 2, Мир танков, тетрис, электронные шахматы и поиск в интернете на время. Игроки Лицея №11 победили в двух турнирах (шахматы и поиск в Сети), а также набрали наибольшее количество баллов в трёх остальных играх.

Команда из Ростовской области в третий раз становится чемпионом Школьной лиги: до этого коллектив выигрывал главные соревнования среди школ в 2023 и 2025 годах.

Материалы по теме
Team Vitality — чемпион BLAST Open Rotterdam 2026 в Counter-Strike 2
