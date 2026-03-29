Чимин из BTS рассказал, что играет в League of Legends по 10 часов в день

Участник группы BTS Пак Чимин рассказал о своём увлечении League of Legends в документальном сериале Netflix BTS: The Return.

Артист играет на позиции саппорта, а в самой документалке можно увидеть, как он играет за Зерата.

В дни, когда у меня нет никаких планов, даже на тренировку, я могу просидеть здесь больше 10 часов.

Чимин вернулся к активной деятельности в 2025 году после военной службы, которую проходил с декабря 2023 года. League of Legends остаётся одной из самых популярных игр в Южной Корее — страна регулярно поставляет чемпионов мира по дисциплине. Действующим чемпионом Worlds является корейская команда T1.