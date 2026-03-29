Tundra Esports стала чемпионом ESL One Birmingham 2026 в Dota 2

Tundra Esports стала чемпионом ESL One Birmingham 2026, обыграв Team Yandex со счётом 3:1 в гранд-финале.

Для команды Неты 33 Шапиры это четвёртый титул в сезоне — ранее Tundra побеждала на BLAST Slam IV, BLAST Slam V и DreamLeague Season 28.

Team Yandex уверенно выиграла первую карту, а на второй вела 13 тыс. золота к 35-й минуте — однако отдала камбэк. На третьей и четвёртой картах Tundra с самого начала захватывала инициативу и доводила преимущество до победы. Для Ивана Pure Москаленко это первая победа на турнирах серии ESL One. Последний раз Tundra выигрывала ESL One в 2021 году — в онлайне на ESL One Fall.

Благодаря победе Tundra заработала $ 290 тыс. Team Yandex заняла второе место и получила $ 130 тыс.

