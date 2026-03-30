Сборы мультфильма «Прыгуны» от Pixar достигли $ 300 млн
После очередного уикенда кассовые сборы мультфильма «Прыгуны» от Pixar перевалили за $ 300 млн. Для картины это успех, так как её бюджет составил $ 150 млн. То есть она уже начала приносить своим создателям прибыль.
На высокие сборы также повлияли положительные отзывы: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 93% свежести от критиков и 94% от зрителей.
«Прыгуны» повествуют об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.
