Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом выйдет в онлайне 7 апреля

Фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом выйдет в онлайне 7 апреля
По данным When To Stream, цифровой релиз фильма «Невеста!» с Кристианом Бэйлом и Джесси Бакли в главных ролях состоится 7 апреля. В этот день картина станет доступна в онлайне в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Фильм станет ремейком «Невесты Франкенштейна» 1935 года выпуска и расскажет про безумного учёного, который отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности.

В фильме также снялись Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол и Питер Сарсгаард. В мировой прокат лента вышла 6 марта, то есть в цифре картина выйдет через месяц после старта показов в кинотеатрах.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android