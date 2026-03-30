В мультфильме «Супер Марио: Галактическое кино» две сцены после титров
СМИ сообщают, что в мультфильме «Супер Марио: Галактическое кино» есть две сцены после титров. Вероятно, в них покажут намёки на будущие серии (потенциальную третью часть) или что-то иное.
Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев в видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.
Мировая премьера картины состоится 1 апреля, а в кинотеатрах России мультфильм начнут показывать 9 апреля — спустя восемь дней после запуска в странах ближнего зарубежья.
