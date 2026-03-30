Появился новый кадр финала сериала «Благие знамения»

Amazon опубликовала новый кадр финала сериала «Благие знамения». На нём можно увидеть Мюриэль в исполнении Келин Сепульведы.

Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан на романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Сюжет третьего сезона пока неизвестен. Ранее авторы намекали, что главной темой продолжения вновь станет конец света. Мистическое шоу вернётся уже 13 мая с большим полуторачасовым эпизодом.