Для второго сезона сериала «Гарри Поттер» уже пишут сценарий
Глава HBO Кейси Блойс рассказал, что работа над вторым сезоном сериала «Гарри Поттер» уже началась. Сейчас команда трудится над сценарием продолжения шоу по легендарной вселенной.

По словам Блойса, HBO постарается сократить паузу между выходом сезонов, однако, как говорили ранее, выпускать по сезону каждый год точно не выйдет.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в декабре. Первый сезон будущего шоу адаптирует первую книгу «Гарри Поттер и Философский камень». Он расскажет об 11-летнем мальчике, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт.

