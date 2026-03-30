Amazon приостановила съёмки сериала по Tomb Raider из-за травмы Софи Тёрнер

Amazon поставила на паузу съёмки сериала по Tomb Raider. Причиной стала травма, полученная Софи Тёрнер. По данным Deadline, производство приостановили лишь на пару недель. Ожидается, что за это время актриса полностью восстановится.

Ранее звезда «Игры престолов» рассказывала, что проходит оригинальные игры, чтобы лучше понять образ расхитительницы гробниц. Она избегает просмотра других экранизаций, чтобы создать свой уникальный образ. Судя по первому промо, автором удалось сделать внешний вид героини ближе к первым частям серии.

Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Prime Video. Главные роли, помимо Тёрнер, исполнят Сигурни Уивер («Аватар»), Джейсон Айзекс («Белый лотос») и Билл Патерсон («Мисс Поттер»).