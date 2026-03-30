Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Домовёнка Кузи 3» стартуют летом

Съёмки «Домовёнка Кузи 3» стартуют летом
Комментарии

Братья Сарик и Гевонд Андреасяны рассказали «Кинопоиску», что съёмки фильма «Домовёнок Кузя 3» стартуют летом. Точную дату при этом пока не называют.

Также братья Андреасян сообщили, что после картины выпустят по франшизе сериал. Его деталями не поделились. В случае, если триквел окажется финансово успешным, в работу запустят четвёртый и пятый фильм про домовёнка.

События «Домовёнка Кузи 2» разворачиваются спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья — Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android