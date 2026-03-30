ApEX раскрыл стоимость своего перехода из G2 в Team Vitality в CS 2

После победы Team Vitality над NAVI в финале BLAST Open Rotterdam аналитик statsmeister опубликовал разбор трансферных стоимостей состава французской команды. Капитану Дану apEX Мадесклеру он поставил оценку в $ 5.

Игрок ответил публично — и раскрыл реальную цену трансфера. По словам apEX, переход из G2 в Vitality в 2018 году обошёлся клубу в $ 200 тысяч .

Для сравнения: ropz перешёл в Vitality из FaZe на правах свободного агента без трансферной стоимости, ZywOo — воспитанник клуба. При этом с момента прихода ropz к команде Vitality заработала более $ 2,1 млн призовых.

apEX выступает за Vitality с октября 2018 года — он провёл в клубе почти восемь лет и в 2026 году привёл команду к трём трофеям подряд. С G2 Мадесклер в своё время выиграл ESL Pro League Season 5 и DreamHack Masters Malmö 2017.