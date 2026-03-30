Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартует 13 апреля

СТС и START объявили, что пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» начнёт выходить 13 апреля. Об этом сообщили в полноценном трейлере продолжения картины.

Это будет продолжение фильма «Папины дочки. Мама вернулась», в котором к роли Даши вернулась актриса Анастасия Сиваева. По сюжету Даша возвращается к Венику и дочерям, но понимает, что её муж привык жить без жены, а дочки стали слишком взрослыми и самостоятельными. Она пытается понять, как ужиться со своей семьёй.

К своим ролям также вернулись Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Вита Корниенко и другие актёры.