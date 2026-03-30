Фильм Грязные деньги от Гая Ричи (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Фильм «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом выйдет в России 21 мая
Кинокомпания «Централ Партнершип» раскрыла дату выхода фильма «Грязные деньги» (In the Grey) Гая Ричи. Лента официально выйдет в России уже 21 мая, спустя месяц после релиза в мировом прокате. Вместе с датой премьеры авторы также представили дублированный фрагмент из будущей ленты.

Видео доступно во VK-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат Black Bear.

Сюжет картины расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в апреле 2025 года, однако релиз перенесли на более поздний срок.

Главные роли в фильме исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»). Режиссёром выступил Гай Ричи («Джентльмены», «Большой куш»).

