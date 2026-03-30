В России отключат оплату с мобильного счёта Apple ID с 1 апреля — СМИ

С 1 апреля владельцы iPhone больше не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на сразу трёх источников в индустрии.

Так, операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Т2» попросили отключить функцию оплаты Apple ID уже в ближайшие дни. Это произошло на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым, основной причиной решения называется возможность оплачивать сервисы для обхода блокировок с помощью номера телефона. Сами операторы отказались от комментария.

Оплата с помощью Apple ID через мобильный номер стала очень популярной в России в 2022 году, когда были введены ограничения для платёжной системы «Мир». С помощью опции можно оплачивать подписки, совершать покупки и проводить другие денежные операции, которые сейчас недоступны с помощью обычных банковских карт.