Сарик Андреасян показал кадры с Пьером Безуховым из фильма «Война и мир»

Российский режиссёр и продюсер Сарик Андреасян дал большое интервью «Кинопоиску». В нём кинодеятель в том числе показал новые кадры фильма «Война и мир» с Пьером Безуховым, одним из главных героев саги. Его роль исполнит Николай Шрайбер, известный по «Аритмии».

Фото: «Кинопоиск»

В будущей эпопее также сыграют Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов). Съёмки картины стартовали осенью.

Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Ранее Сарик Андреасян отмечал, что это будет «большое кино, соответствующее великой книге». При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.