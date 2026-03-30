Трейлер комедии «Родительский дом» с Романом Курцыным — премьера 23 апреля

Кинокомпания «Вольга» представила трейлер фильма «Родительский дом». Семейная комедия с Романом Курцыным выйдет в кинотеатрах России уже 23 апреля.

Лента расскажет историю стюардессы Даши, которая решает продать бабушкин дом и купить квартиру в столице. Она приезжает в деревню, где встречает свою первую любовь — деревенского сыровара Мишу. Он вместе со своим юным племянником Петровичем превращают сделку с недвижимостью в настоящее испытание. Со временем Даша начинает понимать, что родительский дом не продаётся.

Главные роли в фильме сыграли Полина Максимова («Чебурашка») и Роман Курцын («Бременские музыканты»). Режиссёрами выступили Макс Максимов и Анна Герт («На деревню дедушке»).