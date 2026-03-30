Расписание выхода мистического сериала «Зов русалки»

Уже 30 марта состоится премьера мистического сериала «Зов русалки». Детективный проект расскажет о прибрежном городе, в котором начинают происходить таинственные убийства. На телах жертв остаётся странная чешуя, а сам убийца не попадает на камеры видеонаблюдения. Жители уверены, что в городе пробудилась русалка из старинной легенды. Расследовать запутанное дело придётся Юрию Бахтину, который доверяет только фактам и своей логике.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале «ТВ-3». Финал состоится 9 апреля.

Расписание выхода сериала «Зов русалки» от ТВ-3