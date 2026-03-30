Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Зов русалки от ТВ3 (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мистического сериала «Зов русалки»
Комментарии

Уже 30 марта состоится премьера мистического сериала «Зов русалки». Детективный проект расскажет о прибрежном городе, в котором начинают происходить таинственные убийства. На телах жертв остаётся странная чешуя, а сам убийца не попадает на камеры видеонаблюдения. Жители уверены, что в городе пробудилась русалка из старинной легенды. Расследовать запутанное дело придётся Юрию Бахтину, который доверяет только фактам и своей логике.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале «ТВ-3». Финал состоится 9 апреля.

Расписание выхода сериала «Зов русалки» от ТВ-3

ЭпизодДата выхода
Первая серия30 марта
Вторая серия31 марта
Третья серия1 апреля
Четвёртая серия2 апреля
Пятая серия6 апреля
Шестая серия7 апреля
Седьмая серия8 апреля
Восьмая серия9 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android