Расписание выхода мистического сериала «Зов русалки»
Уже 30 марта состоится премьера мистического сериала «Зов русалки». Детективный проект расскажет о прибрежном городе, в котором начинают происходить таинственные убийства. На телах жертв остаётся странная чешуя, а сам убийца не попадает на камеры видеонаблюдения. Жители уверены, что в городе пробудилась русалка из старинной легенды. Расследовать запутанное дело придётся Юрию Бахтину, который доверяет только фактам и своей логике.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале «ТВ-3». Финал состоится 9 апреля.
Расписание выхода сериала «Зов русалки» от ТВ-3
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|30 марта
|Вторая серия
|31 марта
|Третья серия
|1 апреля
|Четвёртая серия
|2 апреля
|Пятая серия
|6 апреля
|Шестая серия
|7 апреля
|Седьмая серия
|8 апреля
|Восьмая серия
|9 апреля
