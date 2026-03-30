Сборы мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» превысили 200 млн рублей

30 марта сборы фильма «Твоё сердце будет разбито» достигли отметки в 200 млн рублей. Это произошло на пятый день проката — премьера мелодрамы состоялась 26-го числа. Картина занимает вторую строчку в чартах России, уступая лишь «Домовёнку Кузе 2».

Лента рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

Главные роли в ленте сыграли Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Режиссёром выступил Михаил Вайнберг («Жить жизнь»).