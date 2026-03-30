Расписание выхода сериала «Большой человек» от ТНТ
Уже 30 марта состоится премьера сериала «Большой человек». Проект расскажет историю айтишника Матвея — закомплексованного парня с лишним весом. Герой влюбляется в красавицу Свету из своего офиса, которая не испытывает к нему влечения. Тогда он решает начать заниматься в спортзале, где сталкивается со строгим тренером Юлией.
В первый сезон шоу войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 9 апреля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|30 марта
|2-я серия
|30 марта
|3-я серия
|30 марта
|4-я серия
|31 марта
|5-я серия
|31 марта
|6-я серия
|31 марта
|7-я серия
|1 апреля
|8-я серия
|1 апреля
|9-я серия
|1 апреля
|10-я серия
|2 апреля
|11-я серия
|2 апреля
|12-я серия
|2 апреля
|13-я серия
|6 апреля
|14-я серия
|6 апреля
|15-я серия
|7 апреля
|16-я серия
|7 апреля
|17-я серия
|8 апреля
|18-я серия
|8 апреля
|19-я серия
|9 апреля
|20-я серия
|9 апреля
