Сериал Большой человек от ТНТ (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Большой человек» от ТНТ
Уже 30 марта состоится премьера сериала «Большой человек». Проект расскажет историю айтишника Матвея — закомплексованного парня с лишним весом. Герой влюбляется в красавицу Свету из своего офиса, которая не испытывает к нему влечения. Тогда он решает начать заниматься в спортзале, где сталкивается со строгим тренером Юлией.

В первый сезон шоу войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 9 апреля.

ЭпизодДата выхода
1-я серия30 марта
2-я серия30 марта
3-я серия30 марта
4-я серия31 марта
5-я серия31 марта
6-я серия31 марта
7-я серия1 апреля
8-я серия1 апреля
9-я серия1 апреля
10-я серия2 апреля
11-я серия2 апреля
12-я серия2 апреля
13-я серия6 апреля
14-я серия6 апреля
15-я серия7 апреля
16-я серия7 апреля
17-я серия8 апреля
18-я серия8 апреля
19-я серия9 апреля
20-я серия9 апреля
Хоррор авторов «Очень странных дел» разочаровал? Обзор «У меня очень плохое предчувствие»
