Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Госдуме предложили сообщать о вырезанных сценах в фильмах и сериалах

Комментарии

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением обязать онлайн-платформы сообщать зрителям о вырезанных или изменённых сценах до начала покупки или просмотра фильма.

По мнению авторов инициативы, отсутствие такой информации вводит потребителей в заблуждение — в отличие от физических носителей, в цифровом формате пользователь не может заранее ознакомиться с полным содержанием фильма. Предупреждение предлагается размещать прямо на странице фильма или в карточке товара.

Для реализации инициативы потребуется внесение изменений в действующие нормативные акты. Письмо подписал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android