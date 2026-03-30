Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи Death Stranding 2 достигли 2 млн копий после выхода на ПК — аналитики

Продажи Death Stranding 2 достигли 2 млн копий после выхода на ПК — аналитики
Комментарии

Аналитическая фирма Alinea Analytics сообщила, что общие продажи Death Stranding 2: On the Beach превысили 2 млн копий. ПК-версия разошлась тиражом 425 тыс. копий за первую неделю и уже составляет 21% от всех продаж.

Суммарная выручка игры оценивается более чем в $ 150 млн: $ 110 млн на PS5 и $ 32,6 млн в Steam. С учётом Epic Games Store итоговая цифра может быть ещё выше. Почти половина игроков в Steam — из Китая.

Выход на ПК также спровоцировал повторный рост продаж на PS5. Аналитик Рис Эллиотт считает, что скидка на PS5-версию лишь отчасти объясняет этот рост — сам факт ПК-релиза стал эффективным инструментом повторного маркетинга.

В среднем игроки проводят в Death Stranding 2 на ПК 18 часов. Более трети пользователей Steam наиграли свыше 20 часов, а около 5% — более 50 часов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android