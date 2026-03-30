Сериал «Отпечатки» (2026) — дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер, сюжет, актёры

Трейлер детективного сериала «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной — премьера 1 апреля
КИОН выпустил второй трейлер детективного сериала «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Премьера шоу состоится 1 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат КИОН.

В центре сюжета оказывается тихий городок Заречный, в котором происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис.

Режиссёром проекта выступает Сергей Филатов. В актёрском составе также задействованы Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Иван Фоминов, Агриппина Стеклова, Олег Рязанцев и другие.

