Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Цены на оперативную память упали впервые за месяцы

Цены на оперативную память упали впервые за месяцы
Комментарии

Цены на оперативную память DDR5 переживают самое резкое падение за последний год. Комплекты Corsair Vengeance 32 ГБ подешевели с $ 490 до $ 379, а на Amazon отдельные позиции потеряли по $ 100.

Главная причина — отказ OpenAI от масштабных закупок памяти. В октябре 2025 года Сэм Альтман подписал соглашения с Samsung и SK Hynix на поставку 900 тыс. пластин в месяц — около 40% мирового объёма. Контрактные цены на память тогда взлетели на 171%. Однако сделки оказались лишь необязывающими письмами о намерениях — реальные поставки так и не начались.

Дополнительное давление на рынок оказал анонс технологии TurboQuant от Google. Алгоритм сжатия позволяет сократить потребление памяти в задачах ИИ до шести раз — после его презентации необходимость в массовых закупках чипов для обучения языковых моделей отпала. Акции SK Hynix и Samsung просели на 5-6%.

Материалы по теме
ИИ-сервис Sora для генерации видео закроют — сделка с Disney на $ 1 млрд отменена
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android