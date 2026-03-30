Цены на оперативную память упали впервые за месяцы

Цены на оперативную память DDR5 переживают самое резкое падение за последний год. Комплекты Corsair Vengeance 32 ГБ подешевели с $ 490 до $ 379, а на Amazon отдельные позиции потеряли по $ 100.

Главная причина — отказ OpenAI от масштабных закупок памяти. В октябре 2025 года Сэм Альтман подписал соглашения с Samsung и SK Hynix на поставку 900 тыс. пластин в месяц — около 40% мирового объёма. Контрактные цены на память тогда взлетели на 171%. Однако сделки оказались лишь необязывающими письмами о намерениях — реальные поставки так и не начались.

Дополнительное давление на рынок оказал анонс технологии TurboQuant от Google. Алгоритм сжатия позволяет сократить потребление памяти в задачах ИИ до шести раз — после его презентации необходимость в массовых закупках чипов для обучения языковых моделей отпала. Акции SK Hynix и Samsung просели на 5-6%.