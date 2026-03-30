Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple выпустит компьютеры iMac с OLED-дисплеем — СМИ

Apple выпустит компьютеры iMac с OLED-дисплеем — СМИ
Комментарии

Apple попросила Samsung и LG предоставить образцы OLED-панелей для будущего iMac. Это значит, что компания изучает возможность перевода компьютера на новый тип экрана.

Сейчас iMac использует LCD-дисплей с яркостью 500 нит. Apple хочет OLED-панель ярче — около 600 нит при той же плотности пикселей. Samsung планирует прислать образцы уже во второй половине 2026 года, LG — чуть позже.

Однако до реального выхода iMac с OLED ещё далеко — по данным MacRumors, раньше 2029-2030 года его ждать не стоит. До этого Apple обновит iMac с обычным экраном, просто заменив чип на новый M5. Последний раз iMac обновляли в 2024 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android